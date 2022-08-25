Більше ніж половина шкіл в Україні готові до офлайн-навчання - перший заступник глави МВС Єнін

Понад 50% закладів освіти України готові до навчального процесу в офлайн-режимі, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Станом на зараз до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки готові понад 50% закладів освіти", - сказав Єнін в ефірі національного телемарафону в четвер.

За словами Єніна, найкраща ситуація з підготовкою навчальних закладів до навчання в офлайн-форматі у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях, де забезпечено укриттями близько 80% навчальних закладів.

Найгірша ситуація із гарантуванням безпеки навчального процесу, як зазначив перший заступник глави МВС, – у Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Сумській областях.