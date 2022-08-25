Окупанти вкрали весь урожай агрохолдингів "Агротон" та "Нібулон" у Луганській області, вивезли до РФ щонайменше 200 тис. тонн

Російські окупанти викрали весь урожай агрохолдингів "Агротон" та "Нібулон" у тимчасово окупованій Луганській області, повідомляється на сайті Луганської обласної військової адміністрації у четвер.

Росіяни вкрали з елеваторів "Агротону" 20 тис. тонн зернових, а також зібрали з полів холдингу 200 тис. тонн цьогорічного врожаю, всю цю агропродукцію вже вивезено до РФ. Крім того, загарбники викрали до Росії 40 одиниць автомобільного транспорту.

"Цього року ми очікували на найбільший за всі роки врожай. Сподівалися навіть перевершити рекордний 2021 рік. Так, моніторинг ПрАТ "Агротон" показав, що на деяких полях урожайність становила до 60 ц/га... Але, на жаль, збирається наше зерно зараз для росіян", – цитує ОВА заступницю директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОВА Любов Безкоровайну.

Згідно з повідомленням, вкрадено також всю сільгосппродукцію агрохолдингу "Нібулон" у Луганській області, але не уточнюють обсягів вкраденого.

За даними Безкоровайної, аграрії Луганської області співпрацюють з міжнародними організаціями, які можуть відстежити повний маршрут перевезення вкраденого зерна. Відповідну інформацію буде передано до міжнародних судів.

ОВА уточнює, що багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали до безпечних регіонів України та провели перереєстрацію бізнесу, але є й такі, що пішли на співпрацю з РФ. При цьому на деяких підприємствах через відсутність грошей люди відмовляються працювати, тому врожай залишається на полях неприбраним.

"Майже нічим обробляти землю та збирати врожай. Тому що всю нову техніку росіяни вивезли. Зокрема, в "Агротону" забрали 40 одиниць автомобільного транспорту. Так, техніку з Новоайдарщини одразу перегнали до Перевальська, її відстежили за допомогою GPS. Навіщо вона там – незрозуміло. Аналогів такої техніки у росіян не було. Вони не вміють нею користуватися. Трапляються випадки, коли окупанти не можуть впоратися навіть із запуском двигуна", - підсумувала Безкоровайна у повідомленні ОВА.

"Агротон" працює на ринку України з 1992 року. Спеціалізується на вирощуванні зернових та олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва. Земельний банк "Агротон" до російського вторгнення становив близько 110 тис. га, він розташований у Луганській та Харківській областях. Групі належало дві птахофабрики на Луганщині.

ТОВ "СП "Нібулон" створено в 1991 році. До російського воєнного вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів з прийому с/г культур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот з 83 суден (з них 23 буксири ), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію більш ніж до 70 країн світу.

Зернотрейдер у 2021 році експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції, досягнувши рекордних обсягів поставок на зовнішні ринки в серпні - 0,7 млн тонн, четвертому кварталі - 1,88 млн тонн і в другому півріччі - 3,71 млн тонн.