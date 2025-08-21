Інтерфакс-Україна
09:06 21.08.2025

У Києві затримано двох квартирних крадіїв зі стажем

Двоє раніше судимих киян, віком 40 та 47 років, були затримані за скоєння квартирної крадіжки у Деснянському районі Києва, повідомляє столична поліція.

"Зловмисники, відімкнувши замок вхідних дверей спеціально підготовленим інструментом, потрапили до квартири у Деснянському районі та винесли звідти готівку: 8 000 $ та 60 000 грн, а також мобільний телефон та особисті речі власників", — йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних, 40 та 47 років, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, вилучено інструменти для злому замків, картки, телефони, гроші та інші речові докази.

Затримання відбулося того ж дня за силової підтримки бійців полку поліції №2, слідчі вилучили речові докази, серед яких інструменти для злому замків, картки, телефони та гроші.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В межах слідства правоохоронці перевірятимуть затриманих на причетність до інших злочинів на території Києва.

