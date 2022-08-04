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17:39 04.08.2022

СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

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СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

СБУ встановила зрадників, які допомогли Росії викрасти понад 650 тис. тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб, причетних до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад $200 млн із тимчасово окупованих територій півдня нашої держави", - повідомив речник у відеокоментарі, розміщеному в четвер у телеграм-каналі української спецслужби.

За його словами, СБУ встановила весь ланцюг причетних: починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи всіма членами екіпажу 10 суден РФ, на яких транспортують награбоване.

"Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру таким фігурантам: Євгену Балицькому - керівнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області, Олександру Сауленку - самопроголошеному виконувачу обов'язків мера міста Бердянськ, Володимиру Стельмаченку - "директору" Бердянського морського порту", - уточнив речник.

Їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Також, як повідомив Дехтяренко, накладено арешт на майно, зокрема чотири повітряні судна малої авіації, що перебувають у Київській області, та корпоративні права, що належать Балицькому та його родині, на загальну суму понад 149 млн грн.

Водночас СБУ встановлено інших учасників цієї протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр.

"СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було впроваджено тимчасову адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно семи агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області", - уточнив Дехтяренко.

Крім того, як розповів речник СБУ, Сауленко спільно зі Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно Zhibek Zholy під прапором Росії.

"Також оперативниками задокументовано вивезення морським транспортом викрадених із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти і термінали, розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До зазначеної протиправної діяльності російською стороною залучено морські судна під прапорами Росії та Сирії. Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ, незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на зазначені судна та зернову продукцію, що ними транспортується, українським судом накладено арешт", - розповів речник.

Він зазначив, що Туреччина, Єгипет та Ліван відмовилися і відмовляються приймати та розвантажувати зазначені морські судна.

За словами Дехтяренка, оперативники Служби безпеки встановили ще п'ять іноземних морських суден, які незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій і на які планується накладення арештів.

"У рамках міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Туреччини, Лівану та інших держав триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, зокрема арешту морських суден, що перевозять вкрадене українське зерно, у портах їх призначення", - підсумував речник СБУ.

Теги: #сбу #зерно #крадіжки

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