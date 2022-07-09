Події

15:10 09.07.2022

В окупованому Маріуполі окупанти і колаборанти крадуть вцілілі автомобілі – розвідка

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В окупованому Маріуполі окупанти і колаборанти крадуть вцілілі автомобілі – розвідка

У тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок уцілілого автотранспорту, злодійство відбувається як з відкритих майданчиків або стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Машини зникають не тільки вдень, а й і вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов'язані з нею місцеві колаборанти. Офіційно заяву про викрадення можна подати у військову комендатуру Маріуполя. Однак на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі потрібно самостійно", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, нерідко власники викрадених автомобілів знаходять їх у бойовиків так званої "міліції ДНР". В такому разі викрадені машини оголошуються "власністю ДНР".

Теги: #автомобілі #маріуполь #крадіжки

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