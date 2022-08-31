Російські окупанти вивезли з Мелітополя мільйони тонн зерна - мер

Російські окупанти незаконно вивезли з тимчасово окупованого Мелітополя мільйони тонн українського зерна, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Абсолютно точно ця цифра вже становить мільйони тонн. І ми чітко розуміємо, що ця проблема наростатиме, бо вони крадуть не лише наше зерно, а й усі інші товари з наших складів. Вони крадуть станки з наших підприємств. Крадуть усе, що бачать", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону в середу, відповідаючи на запитання ведучого про кількість вкраденого окупантами в місті зерна.

За його словами, гауляйтер Антон Кольцов, який кілька днів тому приїхав з Росії, провів нараду і заявив, що готує план щодо "евакуації" української спецтехніки, машин і механізмів із Мелітополя до тимчасово окупованого Криму.

"Ми чітко розуміємо, що кількість вкрадених товарів і техніки лише збільшуватиметься", - підсумував Федоров.