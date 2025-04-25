Інтерфакс-Україна
Економіка
11:07 25.04.2025

"Черкасиобленерго" у I кв. нарахувало 12 млн грн штрафів за крадіжки е/е

2 хв читати
"Черкасиобленерго" у I кв. нарахувало 12 млн грн штрафів за крадіжки е/е

Спеціалісти ПАТ "Черкасиобленерго" в січні-березні 2025 року склали 354 акти про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) та нарахували штрафи на суму близько 12 млн грн.

"Несанкціоноване споживання електроенергії обов’язково буде виявлено спеціалістами товариства, адже вони застосовують сучасні засоби діагностики, аналізу споживання, дистанційний моніторинг та регулярні рейдові перевірки", - повідомила компанія на своєму сайті.

В обленерго проінформували, що станом на 2025 рік кожен безобліково спожитий кВт*год сплачується в залежності від тарифної групи від 6,20 грн, а суми за актами про порушення можуть сягати для побутових споживачів від 70 до 120 тис. грн. Для юридичних осіб штрафи можуть перевищувати 1,5 млн грн.

Окрім того, особи, які використовують несанкціоновані пристрої для втручання в облік або самовільно підключаються до мережі, ризикують життям. Найбільш поширеними наслідками є ураження електричним струмом, пожежі через перевантаження або коротке замикання, пошкодження електрообладнання як у власному помешканні, так і у сусідів, а також перепади напруги в мережі, які впливають на якість електропостачання всім споживачам у радіусі.

В "Черкасиобленерго" пояснили, що згідно ст. 188 Кримінального кодексу України крадіжка е/е шляхом самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов’язкове) дорівнює штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Водночас дії, що спричинюють зміну показів засобів вимірювальної техніки (використання постійних магнітів, високочастотних генераторів тощо), в тому числі умисне пошкодження приладів обліку неминуче приведуть до кримінальної відповідальності за розкрадання е/е та виправних робіт строком до 2 років. Ті ж самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групи осіб, та якщо завдано шкоди у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк до 3 років.

Теги: #черкасиобленерго #електроенергія #крадіжки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 21.04.2025
Максимум споживання е/е у Великдень був на третину меншим попередньої неділі, продовжує спадати

Максимум споживання е/е у Великдень був на третину меншим попередньої неділі, продовжує спадати

11:47 18.04.2025
Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

18:44 14.04.2025
ДТЕК за тиждень повернув енергопостачання для 75,5 тис. абонентів в Донецькій і Дніпропетровській областях

ДТЕК за тиждень повернув енергопостачання для 75,5 тис. абонентів в Донецькій і Дніпропетровській областях

11:04 14.04.2025
Споживання е/е відчутно знизилося через потепління та сонячну погоду

Споживання е/е відчутно знизилося через потепління та сонячну погоду

12:32 07.04.2025
Україна в березні наростила експорт е/е на 131%, імпорт - на 11% – DiXi Group

Україна в березні наростила експорт е/е на 131%, імпорт - на 11% – DiXi Group

16:17 24.03.2025
ДТЕК за тиждень повернув енергозабезпечення для понад 163 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув енергозабезпечення для понад 163 тис. абонентів у трьох областях

12:04 23.03.2025
На Запоріжжі повністю відновлено постачання енергії – ОВА

На Запоріжжі повністю відновлено постачання енергії – ОВА

13:48 22.03.2025
СЕС з настанням весни будуть суттєво впливати на ціни на е/е у напрямку їх зниження – ексміністерка енергетики

СЕС з настанням весни будуть суттєво впливати на ціни на е/е у напрямку їх зниження – ексміністерка енергетики

20:22 19.03.2025
Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

17:41 17.03.2025
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 151 тис. абонентів у 4 областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 151 тис. абонентів у 4 областях

ВАЖЛИВЕ

ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує, – міністр фінансів

Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

"Нафтогаз" продовжить постачати газ населенню за незмінною ціною 7,96 грн/куб. м до 30 квітня 2026 р.

Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

ОСТАННЄ

Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Безпековий критерій став ключовим при виборі житла в новобудові - експерт

K41 Community Fund повідомив про викуп заводу Ріхерта на Подолі в Києві

Виробники кондвиробів наполягають на розблокуванні імпорту натуральних харчових ароматизаторів

Міністр фінансів США наголошує на якнайшвидшому підписанні угоди про економічне партнерство з Україною

Замовники лісоматеріалів заборгували "Лісам України" 500 млн грн

Supernova зробила ексклюзивними партнерами з продажу своїх послуг Alfa Airlines в Євросоюзі та A.D. Aviation в Ізраїлі

ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує, – міністр фінансів

НКЦПФР наполягає на доопрацюванні законопроєкту про віртуальні активи попри схвалення фінкомітетом

Україна та власники ВВП-варантів безрезультатно обмінялися варіантами їх реструктуризації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА