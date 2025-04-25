"Черкасиобленерго" у I кв. нарахувало 12 млн грн штрафів за крадіжки е/е

Спеціалісти ПАТ "Черкасиобленерго" в січні-березні 2025 року склали 354 акти про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) та нарахували штрафи на суму близько 12 млн грн.

"Несанкціоноване споживання електроенергії обов’язково буде виявлено спеціалістами товариства, адже вони застосовують сучасні засоби діагностики, аналізу споживання, дистанційний моніторинг та регулярні рейдові перевірки", - повідомила компанія на своєму сайті.

В обленерго проінформували, що станом на 2025 рік кожен безобліково спожитий кВт*год сплачується в залежності від тарифної групи від 6,20 грн, а суми за актами про порушення можуть сягати для побутових споживачів від 70 до 120 тис. грн. Для юридичних осіб штрафи можуть перевищувати 1,5 млн грн.

Окрім того, особи, які використовують несанкціоновані пристрої для втручання в облік або самовільно підключаються до мережі, ризикують життям. Найбільш поширеними наслідками є ураження електричним струмом, пожежі через перевантаження або коротке замикання, пошкодження електрообладнання як у власному помешканні, так і у сусідів, а також перепади напруги в мережі, які впливають на якість електропостачання всім споживачам у радіусі.

В "Черкасиобленерго" пояснили, що згідно ст. 188 Кримінального кодексу України крадіжка е/е шляхом самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов’язкове) дорівнює штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Водночас дії, що спричинюють зміну показів засобів вимірювальної техніки (використання постійних магнітів, високочастотних генераторів тощо), в тому числі умисне пошкодження приладів обліку неминуче приведуть до кримінальної відповідальності за розкрадання е/е та виправних робіт строком до 2 років. Ті ж самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групи осіб, та якщо завдано шкоди у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк до 3 років.