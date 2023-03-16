Російські окупанти продовжують красти майно держустанов, підприємств і населення тимчасово окупованих територій України

Російські окупанти продовжують масово красти майно з об'єктів державних установ, підприємств і помешкань цивільного населення на тимчасово окупованій території України, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Так, минулого тижня в населених пунктах Роздольне, Каланчак, Нова Збур’ївка та Гола Пристань Херсонської області під приводом проведення нібито антитерористичних заходів окупанти здійснювали обшуки будинків місцевих жителів, зокрема тимчасово покинутих власниками", - написала Маляр у телеграмі в четвер.

Вона зазначила, що після таких "заходів" російські військовослужбовці зазвичай намагалися придбати продукти та алкоголь у місцевих магазинах, пропонуючи продавцям розрахуватися вкраденими дрібними предметами побутової техніки, столовим посудом, ноутбуками та смартфонами.

"Найбільш габаритні вкрадені речі - холодильники, пральні машини, телевізори тощо окупанти вивозили військовими вантажними автомобілями, якими доставлялись боєприпаси", - підсумувала заступник міністра.