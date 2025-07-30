Інтерфакс-Україна
Економіка
15:51 30.07.2025

Детінізація ринку зерна принесла Україні в 2025р додаткові 8,5 млрд грн - Гетманцев

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Детінізація ринку зерна принесла Україні в 2025р додаткові 8,5 млрд грн - Гетманцев

Детінізація ринку зерна в 2025 році збільшила надходження до держбюджету Україні на додаткових 8,6 млрд грн у порівнянні з 2024 роком, з яких 1,6 млрд грн ПДВ і 0,5 млрд грн прибутку, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Він зазначив, що порівняно з 2023 роком бюджет у 2024 році додатково отримав 3,6 млрд грн, з яких 2 млрд грн ПДВ.

За підрахунками Гетманцева, якщо раніше держава щороку втрачала до 8 млрд грн через тіньові операції із зерном, то тепер ця цифра знизилась приблизно до 3 млрд грн.

"Це означає одне: реформи працюють, а детінізація агросектору дає реальний ефект: "тінь" зменшується, надходження зростають, кошти залишаються в бюджеті, а не в кишенях схемників", - написав парламентарій.

Гетманцев зауважив, що виробництво та продаж зерна — це одна із ключових галузей економіки України, але ще донедавна левова частка експорту йшла в "тінь". Для детінізації сектора уряд і парламент реалізували реформу ринку землі, прийняли та ввели в дію антиофшорний закон, запровадили обов’язкову реєстрацію експортерів платниками ПДВ, режим експортного забезпечення та посилили контроль за трансфертним ціноутворенням.

Голова парламентського комітету запевнив, що це лише початок, і вказав на необхідність продовжувати перекривати тіньові потоки та спрямовувати ресурси на підтримку чесного бізнесу, розвиток економіки й зміцнення держави.

Теги: #детінізація #гетманцев #зерно

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