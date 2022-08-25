Херсонщина повністю залишилася без енерго-, водопостачання та зв'язку

Енергопостачання, центральне водопостачання та зв'язок повністю відсутні в Херсонській області, більша частина якої, зокрема й обласний центр, окупована російськими військами, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Херсонська область без енергопостачання. Отже, і без центрального водопостачання і без зв'язку. Що це означає? Крім очевидних побутових незручностей під знаком питання робота медичних закладів... Складно сказати, в якому стані аварійні генератори й чи є запас палива для них", - написав Соболевський у телеграмі в четвер.

Також, за його словами, вимкнені морозильні камери в торговельних точках можуть призвести до псування харчових продуктів, що може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань.

"І нарівні з цими проблемами - інформаційний вакуум, оскільки без зв'язку люди не мають можливості отримувати об'єктивну інформацію. Орки заявили, що протягом двох днів відновлять енергопостачання. Якщо терміни затягнуться – ситуація почне погіршуватися з кожним днем", - сказав Соболевський.