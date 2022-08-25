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13:12 25.08.2022

Іспанія передала Україні батарею ППО, бронемашини та боєприпаси – ЗМІ

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Іспанія передала Україні батарею ППО, бронемашини та боєприпаси – ЗМІ

Іспанська сторона в рамках військової допомоги розміром EUR2,5 млн передала Україні батарею протиповітряної оборони, бронемашини, боєприпаси та пальне, повідомило видання El Pais із посиланням на Міністерство оборони Іспанії.

"Серед матеріалів, направлених Міноборони, - близько 20 бронемашин, 75 піддонів із польовою артилерією та повна батарея ППО, а також 1000 тонн дизельного пального на суму близько 2,5 млн євро. І бронетехніка, і боєприпаси вже перебувають у розпорядженні української влади", - йдеться у статті El Pais, опублікованій у четвер.

Крім зброї, "за терміновим запитом" підготовлено партію 30 тис. одиниць обмундирування для зими, 15 600 курток, 15 тис. вуличних костюмів і кілька тисяч додаткових предметів одягу. Відвантаження заплановано на вересень поточного року.

"Це тверде зобов'язання, яке розвивалося від початку цієї війни. Весь цей час наша країна не припиняла направлення матеріалів для законного захисту українського народу", - йдеться у повідомленні Міноборони Іспанії.

Теги: #іспанія #ппо

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