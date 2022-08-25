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14:09 25.08.2022

Прокуратура порушила справу за фактом ворожого обстрілу смт Чаплине, внаслідок якого загинули десятки людей

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Прокуратура порушила справу за фактом ворожого обстрілу смт Чаплине, внаслідок якого загинули десятки людей

Унаслідок ворожого обстрілу смт Чаплине Дніпропетровської області 24 серпня загинули 25 людей, серед них двоє дітей, понад 30 дістали поранень, прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"24 серпня вдень РФ підступно здійснила ракетний обстріл житлового сектора смт. Чаплине Дубовиківської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської області. Зруйновано приватні будинки, загинули та постраждали цивільні особи, зокрема діти", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, ракети країни-агресора влучили в житлові будинки, пошкодили пасажирський потяг і адміністративну будівлю залізничного вокзалу.

"Наслідком цього воєнного злочину стала значна кількість загиблих та постраждалих: загинули 25 осіб, серед них двоє дітей віком 11 і 6 років, десятки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – понад 30 осіб, з них – двоє дітей", - інформують в Офісі генпрокурора.

У повідомленні наголошується, що на місці події виявлено залишки РСЗВ "Смерч" і С300, по приватному будинку завдано удару ракетою "Іскандер".

"За цим фактом слідчий відділ УСБ України у Дніпропетровській області розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області", - інформують у прокуратурі.

Як повідомлялося з посиланням на заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, внаслідок обстрілів житлового сектора та залізничної станції загинули 25 людей, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина - під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції. Поранено внаслідок обстрілу 31 людину.

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, серед загиблих - троє залізничників, ще четверо залізничників поранені.

 

 

Теги: #прокуратура #чаплине

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