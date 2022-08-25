Ракетний удар Росії по вокзалу в Чаплиному, заповненому мирними жителями, розцінюється як звірство, за яке дадуть відповідь

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ракетний удар по вокзалу у Чаплиному Дніпропетровської області характеризується як звірство, за яке відповідатимуть російські офіційні особи.

"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", - написав він у твіттері в ніч проти четверга.

Як повідомлялося, у середу, 24 серпня, російські окупанти здійснили 5 ракетних ударів по станції в Чаплиному, внаслідок чого загинуло 22 і було поранено 22 особи.