Події

07:06 25.08.2022

Ракетний удар Росії по вокзалу в Чаплиному, заповненому мирними жителями, розцінюється як звірство, за яке дадуть відповідь

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Ракетний удар Росії по вокзалу в Чаплиному, заповненому мирними жителями, розцінюється як звірство, за яке дадуть відповідь

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ракетний удар по вокзалу у Чаплиному Дніпропетровської області характеризується як звірство, за яке відповідатимуть російські офіційні особи.

"Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб", - написав він у твіттері в ніч проти четверга.

Як повідомлялося, у середу, 24 серпня, російські окупанти здійснили 5 ракетних ударів по станції в Чаплиному, внаслідок чого загинуло 22 і було поранено 22 особи.

 

 

 

Теги: #сша #позиція #обстріл #чаплине

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