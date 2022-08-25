Події

06:53 25.08.2022

Росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет, загинуло 22 особи, ще 22 – поранено

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Росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет, загинуло 22 особи, ще 22 – поранено

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти в День Незалежності України по селищу Чаплине на Дніпропетровщині здійснили п’ять ракетних ударів, унаслідок чого загинуло 22 та було поранено 22 особи.

"Удень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися три людини – жінка та двоє дітей. Жінку та 13-річного хлопчика врятували місцеві жителі. Тіло загиблого 11-річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники", – написав він у телеграм-каналі у ніч проти четверга.

За його словами, пізніше ворог ще раз атакував населений пункт – спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

"Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні — влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах. Загинула 21 людина, поранено – 22", – написав Тимошенко.

Заступник глави ОП зазначив, що рятувальники локалізували вогонь і продовжують пошукові роботи.

 

Теги: #жертви #дніпропетровщина #обстріл #чаплине

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