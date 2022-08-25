Події

09:25 25.08.2022

Кількість жертв ракетних ударів у Чаплиному зросла до 25 – заступник глави Офісу президента

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Кількість жертв ракетних ударів у Чаплиному зросла до 25 – заступник глави Офісу президента

У селищі Чаплиному Дніпропетровської області, яке напередодні зазнало обстрілу російських окупантів, завершилися пошуково-рятувальні роботи, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

Поранено внаслідок обстрілу 31 особу.

Як повідомляє голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у телеграм-каналі, серед загиблих троє залізничників, іще четверо залізничників поранені.

Камишін зазначив, що залізниця продовжує роботу.

"Навіть після таких страшних днів, ми піднімаємось і продовжуємо працювати за графіком і зшиваємо країну від сходу до заходу", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 22 загиблих та 22 поранених. Загалом окупанти завдали по селищу п'ять ракетних ударів.

 

Теги: #тимошенко #чаплине

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