Інтерфакс-Україна
Події
14:25 22.07.2025

Лідер "Батьківщини" Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП

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Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко гаряче підтримала в Верховній Раді ухвалення закону №12414 про обмеження незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та закликала й надалі позбавлятися "колонізації України".

"Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України – це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем – це чітка конституційно збалансована влада", – заявила Тимошенко з парламентської трибуни.

Вона різко розкритикувала створення дорадчих та наглядових рад зі участі іноземців, бо це, на її думку, передає їм конституційні права українського народу.

"… ви за спиною українського воюючого народу, голосуючи за Конституційний суд, який створюється міжнародною дорадчою радою, позбавляли Україну право на суверенітет", – сказала, серед іншого, Тимошенко, звертаючись до опонентів, які закликали відхилити законопроєкт №12414.

Лідер "Бітьківщини" згадала, що її політична сила також колись голосувала за створення "антикорупційного хребту", але наразі назвала з трибуни Ради назвала створену структуру нецензурним словом.

"Ми теж голосували за цю (нецензурне слово), думаючи, а може, дійсно у нас реально буде боротьба з корупцією. Подивіться, де Коболєв, дорогі друзі, де кримінальні справи? А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією. І тому мова зараз йде не про антикорупційні структури, а йдеться про тіньову владу, яка управляє всіма процесами", – заявила Тимошенко.

Водночас вона додала, що в той час, коли в Україні було побудовано "антикорупційний хребет" української влади, корупція досягла рівня, якого раніше не було, і ситуація не змінилася.

Виступ Тимошенко кілька разів переривався аплодисментами депутатів правлячої фракції "Слуга народу".

Онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради веде у YouTube народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Теги: #батьківщина #сап #тимошенко #набу

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