У середу ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області

Російські окупанти у середу, 24 серпня, чотири рази обстрілювали три прикордонні громади Сумської області, без постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, по території Есманської громади після 10.00 з міномету випущено 7 снарядів. Пізніше, близько 15.00 – 4 прильоти зі ствольної артилерії.

У Зноб-Новгородській громаді опівдні зафіксовано 5 мінометних вибухів.

У Білопільській громаді після 18.40 супротивник здійснив мінометний обстріл – 16 приходів.

"Більшість із нас сьогодні була максимально уважною до всіх гучних звуків навколо. Запевняю вас, що жодної шкоди в нашій області від них не відбулося. Людських втрат і руйнувань немає", – зазначив Живицький у телеграм-каналі в середу ввечері.