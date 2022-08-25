Події

07:33 25.08.2022

У середу ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області

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У середу ворог обстріляв три прикордонні громади Сумської області

Російські окупанти у середу, 24 серпня, чотири рази обстрілювали три прикордонні громади Сумської області, без постраждалих, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, по території Есманської громади після 10.00 з міномету випущено 7 снарядів. Пізніше, близько 15.00 – 4 прильоти зі ствольної артилерії.

У Зноб-Новгородській громаді опівдні зафіксовано 5 мінометних вибухів.

У Білопільській громаді після 18.40 супротивник здійснив мінометний обстріл – 16 приходів.

"Більшість із нас сьогодні була максимально уважною до всіх гучних звуків навколо. Запевняю вас, що жодної шкоди в нашій області від них не відбулося. Людських втрат і руйнувань немає", – зазначив Живицький у телеграм-каналі в середу ввечері.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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