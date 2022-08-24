Події

21:26 24.08.2022

Окупанти завдали два ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району

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Окупанти завдали два ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району

У середу, 24 серпня, російські окупанти завдали два ракетні удари по критичній інфраструктурі в Шепетівському районі Хмельницької області, наслідки ліквідуються, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Нанесено 2 ракетні удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Пожежа локалізована. Зараз там працюють служби ДСНС. Наслідки ми ліквідуємо", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

За його словами, у будинках, що знаходяться поряд, вибиті вікна, двері. З'ясовується інформація про постраждалих.

 

 

 

Теги: #хмельницька_область #обстріли

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