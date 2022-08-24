Перший потяг із 1,2 тис. тонн української кукурудзи прибув до німецького порту Росток - ЗМІ

До порту Росток (Німеччина) прибув пробний залізничний потяг із 21 вагона з 1,2 тис. тонн фуражної кукурудзи, незабаром до країни в'їдуть іще три потяги з кукурудзою з України, повідомляється на сайті німецького видання NRD.

За його даними, потяг із кукурудзою перебував у дорозі майже вісім днів, до яких увійшло перевантаження сільгосппродукції у вузькоколійні вагони на українсько-польському кордоні, після чого компанія DB Cargo доставила вантаж до Ростока, де сільгосппродукцію перевантажено до портових зерносховищ. Видання уточнює, що кукурудза торішнього врожаю у хорошому стані.

Уточнюється, що координацією поїздів опікується компанія BAT Agrar із Ратцебурга (Німеччина). Поки що невідомо, куди далі вирушить сільгосппродукція, що прибула до порту Ростока.

"Через агресивну війну Росії в Україні багато експортних маршрутів місцевого сільського господарства стали важкими або неможливими. Однак, відповідно до угоди, цього місяця знову розпочався експорт через Чорне море", - нагадало видання.

Як повідомлялося, у квітні німецький концерн Deutsche Bahn та дочірня логістична компанія DB Cargo зайнялися перенаправленням експорту зернових з України через залізничну інфраструктуру замість їх традиційного експорту через українські морпорти, на той момент заблоковані російським флотом.

Секретар парламенту у федеральному міністерстві транспорту Німеччини Міхаель Тойрер заявив, що Німеччина зобов'язана забезпечити відправлення 20 млн тонн зерна з України для запобігання голоду на планеті.