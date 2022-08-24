Ракети окупантів знову влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах Запорізької області
Ракети окупантів знову вдарили по об'єктах інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах Запорізької області, повідомив голова ОВА Олександр Старух.
"Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Старух у телеграм-каналі в ніч проти середи.
Він закликав дотримуватися правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.
Раніше повідомлялося про дев'ять вибухів у Запоріжжі.