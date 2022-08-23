Події

18:55 23.08.2022

Україна, а не якийсь автократичний режим із РФ, зараз вирішує своє майбутнє, - прем'єр Данії

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Зараз Україна вирішує своє майбутнє, а не якийсь автократичний режим із Росії, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Сьогодні ми зібралися разом для того, щоб поширити дуже важливе значення, що Крим є частиною України, й міжнародні кордони повинні визнавати всі, хоч би що там думав Путін чи Росія. Зараз Україна вирішує своє майбутнє, а не якийсь автократичний режим із Росії. Нині Україна бореться за свободу, демократію, правосуддя: ті цінності, які ми поважаємо й повинні захищати", - сказала Фредеріксен на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Вона запевнила, що Данія робитиме все можливе, щоби допомогти народові України.

"Ми підтримуємо повернення всіх окупованих територій України включно з Кримом і містом Севастополем", - наголосила Фредеріксен.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що учасники платформи зібралися для того, щоб направити меседж президенту РФ Володимиру Путіну, що той, хто порушує міжнародні права, відповідатиме за наслідки своїх дій.

"На жаль, ми маємо готуватися до тривалого конфлікту, оскільки ця агресія перетворюється на війну на виснаження", - вважає де Кроо.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вказав на недостатньо сильну реакцію Заходу на порушення міжнародного права.

"Наша спільна помилка полягає в тому, що ми недостатньо реагуємо на порушення міжнародного права. Ми ігнорували чимало попереджень і залишалися дещо пасивними", - сказав Фіала.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс наголосив, що з 2014 року треба винести урок, що ревізіонізму, неповазі до основних засад міжнародного права необхідно давати відсіч відразу. "В іншому разі ми даємо агресорові нагоду розгорітися у своїх бажаннях і апетитах", - зазначив прем'єр. Також він запевнив, що після завершення війни Греція підтримає Україну у відновленні.

Теги: #україна #кримська_платформа

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