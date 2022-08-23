Словаччина передасть Україні 30 БМП – Чапутова

Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти, заявила президент Словаччини Зузана Чапутова.

"Наша країна разом із партнерами в ЄС, НАТО, не зупиниться, ми продовжуватимемо надавати Україні політичну та гуманітарну допомогу, а також економічну та військову підтримку, зокрема передаємо 30 бойових машин піхоти, про що ми оголосили сьогодні", - сказала Чапутова на другому саміті Кримської платформи, який відбувається у режимі онлайн у вівторок.

Президент Естонії Алар Каріс висловився за підвищення вартості війни для Російської Федерації.

"Нам треба прискорити надання військової допомоги Україні… Ми маємо посилити санкції. Ми пропонуємо запровадити більш жорсткі санкції, оскільки РФ припинить (війну – ІФ-У), коли відчує наслідки своєї діяльності… Кожен російський громадянин має відчути наслідки цієї діяльності", - наголосив Каріс.

Він також зазначив, що для досягнення миру в Європі треба забезпечити справедливе правосуддя та висловився за створення спеціального міжнародного суду.

"Усі, хто має стосунок до злочинів в Україні, мають відповісти", - сказав президент Естонії.