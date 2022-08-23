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15:20 23.08.2022

Дуда: Треба звільнити всю територію України разом із Кримом

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Дуда: Треба звільнити всю територію України разом із Кримом

Треба звільнити всю територію України разом із Кримом, заявляє президент Польщі Анджей Дуда та висловлюється за повний демонтаж "Північного потоку-2".

"Немає повернення до звичайного бізнесу у зв'язках із Росією, коли Росія воює проти України, нападає, окупує законні, міжнародно визнані кордони, її території. Зміна політики на Заході - це не просто повне припинення "Північного потоку-2", а також ліквідація, повний демонтаж цього потоку. Бомби, які впали на Харків, Київ після того, як ми бачили Ірпінь, Бородянку, Бучу, Маріуполь, знищені ракетами після злочинів, після російської війни проти України. Через руйнування та знищення України ми не маємо можливості повернутися до тієї лінії, яка була 23 лютого цього року. Треба звільнити всю територію України разом із Кримом у міжнародно визнаних кордонах", - сказав Дуда на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Він наголосив, що Крим був і є Україною.

"Крим є і залишається такою самою частиною України, як Гданськ та Люблін – це Польща, Ніцца – це Франція, Кельн – Німеччина, Роттердам – Нідерланди", – зазначив президент Польщі.

Теги: #дуда #кримська_платформа

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