Події

15:14 23.08.2022

Міжнародна спільнота не змириться з анексією української території Росією – Шольц

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Міжнародна спільнота не змириться з анексією української території Росією – Шольц

Міжнародна спільнота ніколи не прийме імперіалістичну незаконну анексію української території Російською Федерацією, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Сьогодні, коли ми вшановуємо пам'ять жертв сталінізму та фашизму, ми маємо сказати, що міжнародна спільнота ніколи не прийме імперіалістичну незаконну анексію української території з боку Росії... Ми засуджуємо Росію за те, що вона намагається силою відібрати в України певні території. Будь-які спроби змінити статус будь-яких частин української території ніколи не отримає визнання з нашого боку", – сказав Шольц у своєму виступі на другому саміті Кримської платформи у вівторок.

Він зазначив, що Німеччина висловлює рішучу підтримку Україні у вигляді санкцій, фінансової допомоги та подальшого надання зброї.

"Ми даємо новий пакет (допомоги – ІФ), який передбачає також деякі системи протиповітряної оборони… Ми продовжуємо допомагати у відновленні України. Наш ринок праці й надалі відкритий для всіх, хто був змушений тікати від російського терору", – уточнив канцлер ФРН.

Шольц також наголосив, що РФ несе відповідальність за продовольчу кризу та її наслідки для всього світу.

Теги: #кримська_платформа #шольц

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