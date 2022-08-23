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16:23 23.08.2022

Канада та партнери продовжать санкції проти РФ - Трюдо

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Канада та партнери продовжать санкції проти РФ - Трюдо

Канада та партнери продовжать санкції проти Російської Федерації, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1750 осіб та організацій Росії і Білорусі. Ми оголосимо про нові санкції ще 62 особам, а також одному підприємству оборонного сектору, яке бере участь у російській війні проти України", - сказав Трюдо на другому саміті Кримської платформи, який відбувається у вівторок у режимі онлайн.

Згідно зі списками, розміщеними на сайті уряду Канади, під санкції потрапили заступник міністра юстиції Росії Олег Свириденко, уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Санкції також запровадили проти губернатора Тюменської області Олександра Моора, губернатора Брянської області Олександра Богомаза, губернатора Курської області Романа Старовойта тощо.

До санкційних списків внесли гендиректора АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новікова та першого заступника гендиректора "Ростеху" Володимира Артякова.

Окрім цього, заходи застосували до концерну "Автоматика".

Загалом із лютого, за даними канадської влади, Оттава впровадила санкції щодо понад 1 750 фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі та України.

Теги: #рф #канада #санкції

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