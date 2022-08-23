Події

11:24 23.08.2022

СБУ вперше застосувала механізм блокування гаманців російських "волонтерів", які збирають кошти для армії РФ

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СБУ вперше застосувала механізм блокування гаманців російських "волонтерів", які збирають кошти для армії РФ

З ініціативи Служби безпеки України було заблоковано криптогаманець громадянина РФ, який, називаючи себе волонтером, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збирає кошти на потреби окупаційної армії.

"На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті. Ці кошти арештовано, вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію", - повідомляє пресслужба СБУ.

Наголошується, що арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.

Також було встановлено, що значну частину пожертвувань зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій "Л/ДНР".

"Від початку широкомасштабного вторгнення РФ "волонтер" просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні повідомлення своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів", - зазначено в повідомленні.

Спонсору терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

"Тепер подібна доля чекає й на інших російських "волонтерів", які спонсорують війну в Україні", - підкреслили в СБУ.

Блокування протиправного механізму здійснювали співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #сбу #блокування #криптовалюта

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