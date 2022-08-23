Понад 721 тонну сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

Спільний координаційний центр (СКЦ) дав дозвіл на вихід з українського порту Чорноморського судна з понад 2 тис. тонн кукурудзи, який вирушить до Туреччини, повідомляє ООН.

"22 серпня СКЦ санкціонував рух одного торговельного судна Kafkam Etler, який вирушить із Чорноморська до Туреччини 23 серпня з 2437 тоннами кукурудзи в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "станом на 22 серпня загальний тоннаж зерна та продуктів харчування, експортованих їх трьох українських портів, становить 721 449 тонн".

Крім того, 22 серпня СКЦ завершив огляд трьох суден, що відбувають з українських портів - I Maria, Zumrut, Oceans, а також шести, що прибувають - Ganga Star, Ashabaltic, Aeolos, Peace M, Anastasia, FPMC B201.

"Усі вони отримали дозвіл на відплиття", - наголошується у повідомленні.

Групи інспекторів планують оглянути у вівторок три судна, що прибувають в українські порти - Daytona Dynamic, Eneida, Silver Lady, і три судна, що відбувають - Da Liang, Filyoz, Kubrosli Y.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.