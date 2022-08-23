Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро
Нідерланди оголосили про виділення Україні додаткового пакета допомоги на суму понад 80 млн євро, повідомляє Міноборони країни.
"Цей пакет допомоги надає 65 млн євро у вигляді допомоги та інвестицій для України. Додаткові кошти - 10 млн євро - будуть виділені на проєкти, спрямовані на знешкодження мін, інших боєприпасів", - йдеться у поширеній заяві міністерства.
Крім того, Нідерланди зарезервували 1 млн євро для реконструкції низки міст.
"Ще 2,5 млн євро буде виділено Європейському банку реконструкції та розвитку для надання експертних знань у галузі макроекономічних реформ", - наголошується в повідомленні.
Крім цього, ще 2 млн євро надійдуть до Фонду ООН для підтримки жертв сексуального та гендерного насильства.