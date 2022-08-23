Події

07:08 23.08.2022

Україна має намір розширити санкцію блокування активів Курченка, Лебедєва, Табачника і Дерипаски

1 хв читати
Україна має намір розширити санкцію блокування активів Курченка, Лебедєва, Табачника і Дерипаски

Розширити види блокування активів, запровадженого як санкцію щодо ексміністрів оборони Павла Лебедєва та освіти і науки Дмитра Табачника, а також українського бізнесмена Сергія Курченка та російського Олега Дерипаски пропонує Кабінет міністрів України розпорядженням №733 від 19 серпня.

"1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інші фізичні або юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними", – такий проєкт нової редакції санкції містить документ.

Нинішнє ж формулювання значно коротше і вже: "1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить їй".

Згідно з розпорядженням, ця пропозиція мала бути внесена на розгляд Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) у одноденний термін.

Крім того, Мінекономіки, Мінреінтеграції, Мін'юсту, МВС та МЗС за участю СБУ уряд доручив виконати рішення РНБО.

 

 

Теги: #табачник #санкції #лебедєв #курченко #дерипаска

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 23.08.2022
Боррель і очільник МЗС Туреччини обговорили вплив санкцій ЄС

Боррель і очільник МЗС Туреччини обговорили вплив санкцій ЄС

14:35 19.08.2022
Естонія запропонує Єврокомісії ухвалити восьмий пакет санкцій проти РФ

Естонія запропонує Єврокомісії ухвалити восьмий пакет санкцій проти РФ

06:30 18.08.2022
Кулеба про ракетний удар по Харкову: Єдиний спосіб зупинити Путіна – надати Україні максимальну військову допомогу та ще більше посилити санкції проти РФ

Кулеба про ракетний удар по Харкову: Єдиний спосіб зупинити Путіна – надати Україні максимальну військову допомогу та ще більше посилити санкції проти РФ

16:07 08.08.2022
ФРН не виступатиме за ослаблення санкцій проти РФ, незважаючи на труднощі в енергетиці

ФРН не виступатиме за ослаблення санкцій проти РФ, незважаючи на труднощі в енергетиці

13:33 06.08.2022
Президент запропонував Раді затвердити рішення РНБО від 5 серпня Про санкції проти РФ

Президент запропонував Раді затвердити рішення РНБО від 5 серпня Про санкції проти РФ

12:12 05.08.2022
Китай упровадив санкції проти Пелосі та її родичів

Китай упровадив санкції проти Пелосі та її родичів

21:54 04.08.2022
ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

16:20 03.08.2022
Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з Росії - уряд

Швейцарія слідом за ЄС заборонила імпорт золота з Росії - уряд

15:37 03.08.2022
ММК, ДТЛК та низку великих російських бізнесменів внесено до SDN List

ММК, ДТЛК та низку великих російських бізнесменів внесено до SDN List

19:35 02.08.2022
США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, а від початку війни 45 550 осіб

Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро

Зберігається загроза завдання ракетних ударів з території Білорусі

Зеленський провів нараду з безпеки перед міжнародними зустрічами цього тижня

Кількість крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3 500

ОСТАННЄ

Рятувальники локалізували масштабну пожежу на підприємстві у Харкові

Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, а від початку війни 45 550 осіб

У Харкові затримано чоловіка з незареєстрованою зброєю, на блокпосту було виявлено автомобіль із підробленими документами

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, семеро поранених

За добу харківські рятувальники здійснили 50 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 19 боєприпасів, що не розірвалися

У результаті обстрілу Дніпропетровської області загинула жінка, троє людей поранені

Понад 721 тонну сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

День Харкова розпочався з ворожого обстрілу Київського району, постраждалих немає

Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги на понад 80 млн євро

За добу на півдні українські військові знищили 17 окупантів, 7 одиниць техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА