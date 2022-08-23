Україна має намір розширити санкцію блокування активів Курченка, Лебедєва, Табачника і Дерипаски

Розширити види блокування активів, запровадженого як санкцію щодо ексміністрів оборони Павла Лебедєва та освіти і науки Дмитра Табачника, а також українського бізнесмена Сергія Курченка та російського Олега Дерипаски пропонує Кабінет міністрів України розпорядженням №733 від 19 серпня.

"1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інші фізичні або юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними", – такий проєкт нової редакції санкції містить документ.

Нинішнє ж формулювання значно коротше і вже: "1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить їй".

Згідно з розпорядженням, ця пропозиція мала бути внесена на розгляд Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) у одноденний термін.

Крім того, Мінекономіки, Мінреінтеграції, Мін'юсту, МВС та МЗС за участю СБУ уряд доручив виконати рішення РНБО.