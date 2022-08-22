У понеділок увечері окупанти обстріляли прикордонні громади Шосткинського району

У понеділок російські окупаційні війська випустили близько 80 кулеметних снарядів по території прикордонних громад Шосткинського району, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько 18-ї вечора по Середино-Будській громаді стріляли з міномета – 2 прильоти та 3 постріли освітлювальними снарядами. Неподалік міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць", - написав Живицький у телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає. Наслідки пожежі уточнюються.