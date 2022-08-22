Міноборони Німеччини відхилило пропозицію поставити Україні більше зброї

Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від панівної коаліції поставити Україні більше зброї і, в разі потреби, погодитися на ослаблення бундесверу через загрозу, що виходить зараз від РФ, повідомляє Deutsche Welle.

Офіційний представник військового відомства заявив у понеділок, що в ситуації, що склалася, Німеччина не може піти на такі ризики. "Ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовою пробоїною в оборонній готовності НАТО", - наводить його слова агентство AFP.

Він нагадав, що Німеччина має надавати своїм партнерам по альянсу "підтримку в рамках зобов'язань", як це передбачено статтею 5 Договору про НАТО. "Під час холодної війни ми б, ймовірно, не зрозуміли, якби наші союзники скоротили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій - а такі у світі були", - додав представник військового відомства.

При цьому у спільній статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, експерти в сфері оборони соціал-демократ Крістіан Клінк (Kristian Klinck), представник партії "Союз 90/"зелені" Зара Нанні (Sara Nanni) та вільний демократ Александер Мюллер (Alexander Müller) розкритикували нинішню позицію Берліна, яка полягає в тому, що підтримка потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

Автори статті зазначили, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки у німецькій армії. "Це не що інше як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні", - зазначили вони.