У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада закликає громадян зачинити вікна, пити багато води й не виходити на вулицю

У Києві в понеділок удень спостерігається погіршення якості повітря: зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації (ГДК) завислих частинок (пилу), повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Джерело утворення пилу розташоване за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на лівому березі столиці вміст завислих частинок становить 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

"Перевищення ГДК решти забруднювальних речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено", - наголошують у КМВА.

Там додають, що до покращення ситуації зі станом повітря громадянам рекомендовано зачинити вікна вдома, не виходити зайвий раз на вулицю, пити багато води. Якщо вдома є очищувач повітря, то рекомендовано ввімкнути його на максимум.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/4917