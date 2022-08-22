КМДА закликала киян дотримуватися особливої обережності найближчими днями

Міська влада Києва закликає жителів найближчими днями дотримуватися особливої обережності, суворо дотримуватися заходів безпеки та в разі сигналу повітряної тривоги прямувати в укриття.

"Цьогоріч Україна відзначає річницю Незалежності в умовах воєнного стану і під загрозою можливих обстрілів. Проведення масових заходів заборонено, адже ворог – непередбачуваний, тож маємо бути готові до будь-якого сценарію", - зазначається у повідомленні Київської міської державної адміністрації в телеграм-каналі.

Зазначається, що найближчими днями можливі загрози завдання військами РФ ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення під час відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України.

"Будь ласка, за перших сигналів тривоги одразу прямуйте в укриття, уникайте масових скупчень людей, будьте особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години! Пам’ятайте: ці прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам та вашим близьким!", - наголосили в КМДА.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/4916