СБУ викрила агентів, які коригували ракетні удари по Запоріжжю

Служба безпеки України викрила агентурну групу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю, повідомляє СБУ.

"У результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, організатором агентурної групи є жителька тимчасово окупованого Мелітополя, завербована російською спецслужбою для підривної діяльності.

"За даними слідства, її чоловік входить до складу окупаційного угруповання РФ і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті. Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який жив в обласному центрі. Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об’єктів", - зазначається у повідомленні.

У СБУ уточнюють, що отриману інформацію агент передавала окупантам для планування та підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.