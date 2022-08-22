Події

14:37 22.08.2022

Глава Нацполіції просить українців уникати людних місць і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги

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Глава Нацполіції просить українців уникати людних місць і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги

Національна поліція України продовжує працювати в посиленому режимі, кількість масових заходів до Дня Незалежності мінімізовано задля безпеки, зазначає голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Сигнал "повітряна тривога" не можна ігнорувати. А цього тижня слід особливо уважно виконувати рекомендації щодо заходів безпеки. Наш ворог підступний. І може завдати болючих ударів саме у дні святкування найважливішого державного свята – Дня Незалежності України", - написав Клименко на своїй сторінці у фейсбуці в понеділок.

Він повідомив, що Нацполіція України продовжує працювати в посиленому режимі.

Щодоби заступають на службу понад 6200 нарядів поліції, а це більше ніж 13 тисяч поліцейських. Їхні основні завдання - оперативно реагувати на виклики громадян і контролювати безпекову ситуацію на вулицях населених пунктів і автошляхах держави", - уточнив він.

При цьому глава Нацполіції наголосив, що цього року кількість масових заходів з нагоди святкування Дня Незалежності мінімізовано.

"Це вимушений і необхідний крок у період воєнного стану. Тож прохання до громадян уникати місць скупчення людей і перебувати в укриттях під час повітряних тривог", - закликав Клименко українців.

Він додав: "Якщо вам знадобиться допомога поліцейських, телефонуйте 102".

 

 

Теги: #клименко #поліція

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