Події

10:37 22.08.2022

Речник ПС ЗСУ заперечує, що українські пілоти проходять у США навчання на штурмовиках А-10

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Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про те, що українські пілоти проходять у США навчання на штурмовиках А-10.

"З'явилася інформація, що начебто пілоти наші вже в Америці навчаються на А-10. Хотілося б це дещо спростувати. Йшлося про авіасимулятори, лише проводиться дослідження їх використання для систем. Мова про літак, який буде надано Україні, для Повітряних сил, поки що не йде, у нас немає чіткої відповіді", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Водночас він звернув увагу на те, що Повітряні сили вже неодноразово озвучували, які повітряні платформи хотіли б мати на озброєнні. "Це багатоцільовий літак, здатний вести вогонь по повітряних, наземних цілях і виконувати безліч інших завдань", - пояснив він.

Раніше видання Time повідомило, що у США українських пілотів готують до роботи з американськими штурмовиками A-10 Thunderbolt II.

Теги: #сша #спростування #штурмовик

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