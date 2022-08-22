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07:47 22.08.2022

США, Велика Британія, Франція та Німеччина закликають уникати воєнних дій поблизу Запорізької АЕС

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США, Велика Британія, Франція та Німеччина закликають уникати воєнних дій поблизу Запорізької АЕС

Лідери США Джозеф Байден, Великої Британії Борис Джонсон, Франції Емманюель Макрон та Німеччини Олаф Шольц закликали уникати воєнних дій поблизу Запорізької АЕС, повідомляє Білий дім.

У релізі повідомляється, що президент Байден у телефонному режимі обговорив із президентом Макроном, канцлером Німеччини Шольцем і прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном ситуацію, що виникла на Запорізькій АЕС.

Сторони закликали до необхідності уникати військових дій поблизу станції, а також наголосили на важливості візиту МАГАТЕ у найкоротші терміни для з'ясування стану систем безпеки.

Також вони підтвердили свою постійну підтримку зусиль України щодо захисту від російської агресії.

Крім того, вони обговорили поточні переговори щодо ядерної програми Ірану, необхідність посилення підтримки партнерів у близькосхідному регіоні та спільні зусилля щодо стримування та стримування дестабілізаційної регіональної діяльності Ірану.

 

 

 

Теги: #сша #україна #підтримка #союзники

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