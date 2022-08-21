Події

21:26 21.08.2022

У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку

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У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку

У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку, жертв і постраждалих немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, 21 серпня приблизно о 18.30 російські війська обстріляли м. Баштанка.

Під приціл нелюдів потрапив двоповерховий житловий будинок, у результаті чого спалахнула покрівля будинку.

"Вогнеборці 7 державної пожежно-рятувальної частини 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідували пожежу о 20:35 на площі 50 кв. м.", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.

Теги: #пожежа #обстріли #миколаївська_область

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