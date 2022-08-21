ЗС України завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці Херсонської області

Збройні сили України (ЗСУ) завдали ударів по позиціях росіян у Новій Каховці Херсонської області, повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Вчора Чорнобаївка, прямо зараз Нова Каховка. Вже приємна закономірність у прильотах по позиціях росіян. Немає тут більше безпечного місця для ворога, горіти їм на Херсонщині як у пеклі", - написав Хлань у фейсбуці.

Раніше телеграм-канали повідомляли про вибухи у Новій Каховці.