Події

15:54 21.08.2022

Десятки платежів по 1968 крон надходять від чеських друзів на підтримку української армії

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Десятки платежів по 1968 крон надходять від чеських друзів на підтримку української армії

У неділю, в річницю введення військ СРСР до Чехословаччини 1968 року, в Празі відбудеться благодійний концерт на підтримку України під назвою NeverMore 68, повідомило посольство України в Чехії.

"У Празі перед Промисловим палацом відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини в серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну в 2022 році. Головною зіркою вечора буде український рок-гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав Тероборони", - повідомило посольство.

"У ці дні на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії надходять десятки платежів від чеських друзів на суму 1968 крон", - ідеться у повідомленні.

Теги: #україна #концерт #підтримка #чехія

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