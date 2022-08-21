Події

13:28 21.08.2022

У Києві введено заборону на проведення масових заходів 22-25 серпня

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У Києві введено заборону на проведення масових заходів 22-25 серпня

Проведення масових заходів у Києві в період з 22 до 25 серпня заборонено у зв'язку з високою ймовірністю ракетних обстрілів міста російськими окупантами, йдеться в розпорядженні начальника військової адміністрації міста Миколи Жирнова.

"З 22 до 25 серпня заборонити проведення масових заходів, мирних зібрань, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим зібрання людей", - йдеться в документі.

У ньому також міститься заклик до місцевої влади Києва з проханням залучати до забезпечення життєдіяльності міста в цей період мінімально необхідну кількість людей.

Теги: #київ #заборона #заходи

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