Події

11:04 21.08.2022

Окупанти втратили в Україні за добу близько 300 військових, 5 танків і 10 одиниць артсистем

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Окупанти втратили в Україні за добу близько 300 військових, 5 танків і 10 одиниць артсистем

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 300 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок неділі 21 серпня — близько 45 тис. 200 людей, повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.08 орієнтовно становлять особового складу - близько 45200 (+300) людей ліквідовано, танків ‒ 1912 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 4224 (+12) од, артилерійських систем – 1028 (+10) од, РСЗВ - 266 (+0) од, засобів ППО - 141 (+0) од, літаків – 234 (+0) од, вертольотів – 197 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 806 (+3), крилатих ракет – 190 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн - 3143 (+6) од, спеціальної техніки - 99 (+2)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Теги: #рф #війна #втрати

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