Кличко про перемогу Усика: Україна продовжує доводити, що може перемагати – і у спорті, і на полі бою

Україна продовжує доводити, що може перемагати, заявив мер Києва Віталій Кличко за підсумками перемоги українського боксера Олександра Усика у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа у Джидді (Саудівська Аравія).

"Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати – і у спорті, і на полі бою. І перемагаємо!", - написав Кличко у телеграм-каналі у ніч на неділю.

Він подякував українському боксеру, кримчанину Олександру Усику за його перемогу в поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.

"Дякую Олександру Усику за перемогу в такому складному поєдинку! Дякую Ентоні Джошуа за гідність справжнього спортсмена", - зазначив Кличко.

"Україна – сильна держава. Ми переможемо і російських варварів! Слава вільній та гідній Україні!", - наголосив мер.

Як повідомлялося, український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у бою-реванші за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.