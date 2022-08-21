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07:06 21.08.2022

Кличко про перемогу Усика: Україна продовжує доводити, що може перемагати – і у спорті, і на полі бою

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Кличко про перемогу Усика: Україна продовжує доводити, що може перемагати – і у спорті, і на полі бою

Україна продовжує доводити, що може перемагати, заявив мер Києва Віталій Кличко за підсумками перемоги українського боксера Олександра Усика у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа у Джидді (Саудівська Аравія).

"Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати – і у спорті, і на полі бою. І перемагаємо!", - написав Кличко у телеграм-каналі у ніч на неділю.

Він подякував українському боксеру, кримчанину Олександру Усику за його перемогу в поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.

"Дякую Олександру Усику за перемогу в такому складному поєдинку! Дякую Ентоні Джошуа за гідність справжнього спортсмена", - зазначив Кличко.

"Україна – сильна держава. Ми переможемо і російських варварів! Слава вільній та гідній Україні!", - наголосив мер.

Як повідомлялося, український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у бою-реванші за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

 

 

 

Теги: #кличко #перемога #усик #вітання

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