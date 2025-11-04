Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Фото: https://president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у День залізничника зустрівся зі співробітниками АТ "Укрзалізниця" та привітав їх із професійним святом і вручив державні нагороди, повідомляє сайт Офісу президента.

"Дякую всім працівникам і працівницям нашої Української залізниці за те, що наша країна попри війну з’єднана, і те, що в Україні працює тилова логістика, зокрема залізнична, – одна з найбільших основ нашої сили – усього народу", - сказав Зеленський, звертаючись до присутніх.

Президент зазначив, що залізниця відновлюється після ударів, зберігає основні маршрути та забезпечує перевезення людей і вантажів.

"Українська залізниця відновлюється після ударів, зберігає основні маршрути, забезпечує перевезення людей і вантажів, і тільки від початку цього року Укрзалізниця перевезла вже більш ніж 135 мільйонів тонн вантажів. І більш ніж 90% українських пасажирських потягів прибувають вчасно – чітко за розкладом навіть тоді, коли обставини – надзвичайні через обстріли", - наголосив очільник Української держави.

Зеленський також відзначив гуманітарні функції Укрзалізниці: було здійснено понад 3 650 рейсів медичних поїздів для порятунку поранених українських захисників, а також евакуації людей із територій бойових дій. Крім того, працівники й працівниці Укрзалізниці виконують дипломатичну функцію – вони забезпечили понад 1 100 поїздок іноземних лідерів і високопосадовців в Україну та територією країни.

Президент запевнив, що держава збільшить заробітні плати та програми підтримки Укрзалізниці.

"Фактично залізниця – це лінія захисту нашої держави, наших людей, нашого життя. Лінія, яка щодня під російськими ударами. На жаль, є втрати серед наших залізничників – 948 людей, із них 753 віддали своє життя заради всіх нас, заради України у складі Сил оборони", – зазначив він.

Зеленський подякував залізничників від імені всіх українців.

"І зараз можу подякувати абсолютно точно від усіх наших людей. Ви ті, хто працює справді заради мільйонів українців і справді заради всієї нашої України. Дякую вам", - сказав він.

Присутні ушанували пам'ять загиблих залізничників хвилиною мовчання.

Керівники "Укрзалізниці" представили президенту новий плацкартний вагон, а також перший безбар'єрний вагон, який повністю обладнаний для людей з інвалідністю. Зараз у парку Укрзалізниці 52 вагони, купе яких адаптовані для перевезення пасажирів на кріслах колісних.

Крім того, Зеленському продемонстрували мистецький вагон, який містить світлини про мужність і стійкість українського народу.

Президент також поспілкувався з працівниками поїзда-кухні Food Train, який за відсутності електрики забезпечує харчуванням жителів міст, постраждалих унаслідок російських обстрілів.