Усик здобув перемогу над Джошуа

Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа в бою-реванші за звання чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Бій транслювали на сайті телеканалу "2+2".

Бій приймав спортивний комплекс "Король Абдалла Спортс Сіті" у Джидді (Саудівська Аравія).

За результатами 12 раундів, Усик здобув перемогу над британцем Джошуа.

Український боксер переміг Джошуа за рішенням суддів, хоча думки колегії розділилися: 115-113 на користь британця, 115-113 на користь українця, 115-113 та 116-112 на користь Усика.