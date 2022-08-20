Події

21:57 20.08.2022

Окупанти в суботу обстріляли чотири громади Сумщини, зокрема з території РФ

1 хв читати
Окупанти в суботу обстріляли чотири громади Сумщини, зокрема з території РФ

Російські окупанти в суботу обстріляли 4 громади Сумщини, зокрема з території РФ, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Буринська громада: майже о 15:00 з території РФ здійснено обстріл, ймовірно, зі ствольної артилерії – 4 прильоти. Артобстріл продовжився о 17.25 – ще 4 прильоти", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив про "прильоти" у Білопільській, Хотинській та Зноб-Новгородській громадах.

Так, у Білопільській після 16:00 ворог чотири рази вдарив із мінометів. Із 16.40 було випущено ще 12 мін.

По території Хотинської громади після 16:30 зафіксовано 10 пострілів (попередньо з великокаліберного кулемета Володимирова танкового).

По Зноб-Новгородській громаді о 18.15 росіяни 8 разів вдарили ймовірно із самохідної артилерійської установки.

Живицький додав, що в результаті обстрілів обійшлося попередньо без жертв і руйнувань.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:39 20.08.2022
У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

11:03 20.08.2022
Ворог обстріляв за добу 11 населених пунктів Донецької області, серед поранених - поліція

Ворог обстріляв за добу 11 населених пунктів Донецької області, серед поранених - поліція

08:22 20.08.2022
За п'ятницю окупанти п’ять разів обстріляли території Краснопільської та Шалигинської громади

За п'ятницю окупанти п’ять разів обстріляли території Краснопільської та Шалигинської громади

08:10 20.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули 7 людей, ще 13 – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули 7 людей, ще 13 – поранено

08:00 20.08.2022
Окупанти не знижують інтенсивності обстрілів Харківщини, поліція фіксує пошкодження житла, інфраструктури та інших об'єктів

Окупанти не знижують інтенсивності обстрілів Харківщини, поліція фіксує пошкодження житла, інфраструктури та інших об'єктів

07:55 20.08.2022
Ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області

Ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області

07:49 20.08.2022
Глава Миколаївської ОВА обговорив із міністром у справах міжнародного розвитку Данії кроки щодо відновлення області

Глава Миколаївської ОВА обговорив із міністром у справах міжнародного розвитку Данії кроки щодо відновлення області

07:24 20.08.2022
Ми не залишимо без відповіді жодного удару по наших містах

Ми не залишимо без відповіді жодного удару по наших містах

07:19 20.08.2022
Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи в місті

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи в місті

18:15 19.08.2022
На міні підірвався керівник асоціації фермерів приватних землевласників Сумської області

На міні підірвався керівник асоціації фермерів приватних землевласників Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Уболіваємо за всіх, хто представляє Україну, сьогодні – за Усика

Російські окупанти намагаються відновити наступ на сході України

Кількість жертв ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня збільшилася до 24 людей

Кількість постраждалих у Вознесенську зросла до 12 людей, серед них троє дітей - Офіс генпрокурора

Західна зброя не опиниться у ворога, як це сталося на початку 2000-х з Іраком і Афганістаном – Єрмак

ОСТАННЄ

Зеленський: Уболіваємо за всіх, хто представляє Україну, сьогодні – за Усика

Поблизу Чорнобаївки на Херсонщині чути вибухи

Російські окупанти завдали руйнувань Миколаєву більш ніж на 813 млн грн

Російські загарбники самі задокументували свої злочини під час окупації Циркунів, більшість із них уже ідентифіковані

Генпрокурор Костін поставив завдання перед правоохоронцями Одещини, зокрема забезпечення роботи "зернового коридору"

Російські окупанти намагаються відновити наступ на сході України

Українська авіація атакувала опорний пункт РФ поблизу Іванівки - ОК "Південь"

Українські зенітники знищили два російські БПЛА в суботу опівдні

Кількість жертв ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня збільшилася до 24 людей

Кількість постраждалих у Вознесенську зросла до 12 людей, серед них троє дітей - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА