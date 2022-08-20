Зеленський: Уболіваємо за всіх, хто представляє Україну, сьогодні – за Усика

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що українці ще мають зробити багато для перемоги, тому слід вболівати за тих, хто бореться і представляє Україну, конкретно сьогодні – за українця, чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

"Ми завжди говоримо чесно: заради перемоги Україні ще належить боротися, ще треба зробити дуже багато, ще потрібно вистояти і витерпіти, на жаль, багато болю. Але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу та своїх героїв", – сказав глава держави.

Зеленський закликав співгромадян триматися разом і допомагати один одному.

"Тримаємося разом! Допомагаємо один одному! Відновлюємо зруйноване! Боремося за всіх наших людей. І вболіваємо за тих, хто представляє Україну, сьогодні – обов'язково за Усика, наш хлопець!", - зазначив президент.

"Віримо у себе і в Україну!", - додав він.

Як повідомлялося, 20 серпня у місті Джидда, Саудівська Аравія, розпочнеться вечір боксу. Головним поєдинком стане бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком та колишнім володарем цих титулів британцем Ентоні Джошуа.