Події

13:39 20.08.2022

У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

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У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

 Голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім повідомив про сімох поранених, з них троє дітей, внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки і приватних будинків у Вознесенську.

"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили в п'ятиповерхову будівлю і приватні будинки. На 13:00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують",-написав він у Telegram-каналі.

У ГУ Державній службі України з надзвичайних ситуацій у свою чергу повідомили про руйнування і пожежу внаслідок обстрілу.

"В результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них пошкоджень зазнали один п'ятиповерховий житловий будинок та близько п'яти одноповерхових. У п'ятиповерхівці пошкоджено конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обрушені балкони, вибиті шибки та вікна. Наразі відомо про семеро постраждалих, троє з яких діти. Їх госпіталізовано до медичних закладів. Також, в результаті обстрілу на балконі в квартирі на п'ятому поверсі виникла пожежа", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Пожежу ліквідовано на площі 5 кв. м.

 

Теги: #війна #обстріли #миколаївська_область #кім

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