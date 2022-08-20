Події

08:22 20.08.2022

За п'ятницю окупанти п’ять разів обстріляли території Краснопільської та Шалигинської громади

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За п'ятницю окупанти п’ять разів обстріляли території Краснопільської та Шалигинської громади

За день п'ятниці російські окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь територіями Краснопільської та Шалигинської громад у Сумській області, було зафіксовано понад 70 прильотів.

"Краснопільська громада: мінометний обстріл по околицях Грабовського почався о 19.40 - 7 прильотів з міномета. Шалигінська громада: о 16:30 з території Росії росіяни почали бити зі стволової артилерії - 24 прильоти. А майже о 18 годині громаду накрили реактивною артою – 40 прильотів", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Попередньо, в результаті обстрілу жертв немає, масштаби руйнувань з'ясовуються.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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