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08:18 20.08.2022

Міноборони США: Додаткові ракети HARM дозволять Україні знищувати російські радари

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Міноборони США: Додаткові ракети HARM дозволять Україні знищувати російські радари

Додаткові ракети HARM, які були включені до чергового пакета військової допомоги у розмірі $775 млн, дозволяють Україні шукати та знищувати радари російських окупантів, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

"(…) Ми (США – ІФ-У) надаємо додаткові високошвидкісні протирадіоактивні ракети. Це ракети HARM. Україна успішно застосувала ці ракети. Вони успішно інтегрували їх в українські літаки, і це дозволяє Україні шукати та знищувати російські радари, тому ми надамо додаткові ракети HARM", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті в ніч проти суботи.

Крім цього повідомляється, що 15 дронів ScanEagle, які також були включені до пакета допомоги, дозволять Україні проводити більш якісну розвідку навколо лінії фронту. Також США вперше нададуть 40 MRAP MaxxPro або машин із захистом від мін та засідок з мінними катками, які дозволять перекидати українські війська у сильно замінованих РФ районах південної та східної України.

"Ми надаємо ракети TOW, тобто 1500 ракет TOW. Це ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і провідним наведенням, ви добре обізнані з інтенсивним використанням Росією броні. І тому існує постійна потреба в засобах захисту від броні, і це лише одна із цих можливостей", - наголошується в повідомленні.

Також у Міноборони США відзначили "повну відсутність прогресу у росіян на полі бою".

Як повідомлялося, у п'ятницю Пентагон оголосив про додаткові поставки озброєння Україні на суму $775 млн.

Зокрема, новий пакет допомоги включає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, 16 гаубиць, 1 тис. одиниць переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та 1,5 тис. ракет для протитанкових ракетних комплексів TOW.

 

 

 

Теги: #міноборони #допомога #україна_сша

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